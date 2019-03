پاکستان میں سیاسی وضع داری اور غیر وضع داری کی تاریخ

عمران خان سنہ 2013ء میں انتخابات سے چند ہی روز قبل سٹیج سے گر کر زخمی ہو گئے تو میاں نواز شریف نے فوری طور پر اپنی انتخابی مہم ایک روز کے لئے ملتوی کر دی اور ہسپتال میں عیادت کے لئے گئے۔

پیر کے روز پاکستان پیپلز پارٹی کے چئیرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد اور جیل میں قید رہنما نواز شریف کی عیادت کرنے گئے۔

اس ملاقات کو پاکستان کی سیاسی وضع داری کی تاریخ کا حصہ کہا جا رہا ہے، جب کہ حکومت کی جانب سے اسے یو ٹرن بھی کہا جا رہا ہے۔ اپوزیشن نواز شریف کی بیماری کے معاملے پر حکومت پر غیر وضع داری کا الزام لگا رہی ہے۔

وائس آف امریکہ نے پاکستان کی سیاست میں وضع داری اور غیر وضع داری کی تاریخ پر معروف صحافی اور دانشور وجاہت مسعود سے گفتگو کی۔ انہوں نے پاکستان کی تاریخ سے سیاسی وضع داری اور غیر وضع داری کے متعدد واقعات بیان کئے جن میں چنیدہ درج ذیل ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جہاں تک سیاسی وضع داری کی بات ہو تو جب گاندھی جی کو قتل کیا گیا، 30 جنوری 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں سرکاری طور پر ایک دن کے سوگ کا اعلان کر دیا۔

ریڈیو پاکستان پر گاندھی جی کی زندگی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے پروگرام نشر کئے گئے۔

ان پروگراموں کا معیار اتنا عمدہ تھا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ گاندھی جی کو اصل خراج عقیدت تو ریڈیو پاکستان نے ادا کیا ہے، آل ریڈیو کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی۔

فیض احمد فیض اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلیٰ مودودی پچاس کی دہائی میں اکٹھے قید تھے۔ دونوں نظریاتی مخالفین میں گھنٹوں فلسفہ، معیشت اور تاریخ پر گفتگو ہوتی تھی۔ تلخی کا نام و نشان نہیں تھا۔

اسی طرح مولانا مودودی کے ملک غلام جیلانی کے ساتھ بھی بھی بہت اچھے مراسم تھے۔

پروفیسر عبدالغفور نے اندرا گاندھی کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا تو اس پر ایک کارکن نے احتجاج کیا۔ پروفیسر عبدالغفور نے کہا کہ کسی کی موت پر بھی خوشی منانا اخلاق کے خلاف ہے۔

بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بننے کے بعد نواز شریف کے گھر تشریف لے گئیں تو انہیں احترام میں چادر پیش کی گئی۔

اسی طرح آصف زرداری جب جیل میں تھے تو وزیر داخلہ شجاعت حسین نے میاں بیوی کو ملاقات کی غیر اعلانیہ سہولت دے رکھی تھی۔

چوہدری شجاعت حسین کی اس شرافت کے جواب میں غلام اسحٰق خان انہیں استہزا کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔

بے نظیر بھٹو قتل ہوئیں تو نواز شریف انتخابی مہم کے سلسلے میں راولپنڈی میں موجود تھے۔ اپنے ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود بلا تاخیر ہسپتال پہنچے اور پیپلز پارٹی کے غمزدہ کارکنوں کو گلے لگا کر تسلی دیتے رہے۔

اسی طرح عمران خان دو ہزار تیرہ میں انتخابات سے چند روز قبل سٹیج سے گر کر زخمی ہو گئے تو میاں نواز شریف نے فوری طور پر اپنی انتخابی مہم ایک روز کے لئے ملتوی کر دی اور ہسپتال میں عیادت کے لئے گئے۔

جب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں غیر وضع داری کے واقعات کے بارے میں وجاہت مسعود سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایسے بہت سے واقعات بتائے۔ ان میں سے چند کچھ یوں ہیں۔

گورنر جنرل ہندوستان ماونٹ بیٹن کراچی سے گزر رہے تھے اور کراچی میں سٹاپ اوور تھا۔ سو ہندوستان کی حکومت نے قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ درخواست کی کہ جب گورنر جنرل کراچی میں سٹاپ اوور کریں تو ان کا استقبال کریں۔

انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں پاکستان کا گورنر جنرل ہوں اور وہ ہندوستان کے۔ پروٹوکال اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کا استقبال کروں۔

ایسے ہی حسین شہید سہروردی دلی میں رکے ہوئے تھے۔ وہ دستور ساز اسملی کے میمبر بھی تھے اور سابق وزیر اعظم بنگال بھی۔ جب انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تو لیاقت علی خان نے ان کی میمبر شپ منسوخ کر دی۔ اور پارلیمنٹ میں کہا کہ

’’He is a dog let loose by India‘‘

لیاقت علی خان کی لاش پنڈی کے ہسپتال میں رکھی تھی۔ مشتاق احمد گرمانی، غلام محمد سمیت متعدد مرکزی وزرا پنڈی میں موجود تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی ہسپتال نہیں گیا۔ اس لئے کہ نئی وزارتوں کی بندربانٹ کی جا رہی تھی۔ 17 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کی لاش بدستور وزیر اعظم ہاؤس میں رکھی تھی۔ گرمی کی شدت کے باعث نعش خراب ہونے کا خطرہ تھا۔ لیاقت علی خان کے پولیٹیکل سیکریٹری نواب صدیق خان نے دھمکی دی کہ اگر آپ لوگوں کو عہدوں کی تقسیم سے فرصت نہیں ہے تو ہم خود لے جا کے وزیر اعظم کو دفن کر دیتے ہیں۔

انہی دنوں محترمہ فاطمہ جناح اور ان کی حامی عورتوں نے مزار قائد پر نواب زادہ لیاقت علی خان کی نو تعمیر قبر کی دیوار گرا دی، کیوںکہ فاطمہ جناح کو مزار قائد میں لیاقت علی خان کی تدفین پر اعتراض تھا۔

دسمبر 1964 میں صدارتی انتخاب کے لئے مہم کے دوران ایوب خان اور ان کے ساتھیوں نے محترمہ فاطمہ جناح پر غیر اخلاقی حملے کئے۔ صدر ایوب نے غیر شادی شدہ فاطمہ جناح پر غیر فطری زندگی گزارنے کا الزام لگایا۔ گوجرانوالہ میں ایک کتیا کے گلے میں فاطمہ جناح کے نام کی تختی لٹکا کر جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس کی قیادت غلام دستگیر خان کر رہے تھے۔

فروری انیس کو 1967 میں ایوب خان کو دل کا دورہ پڑا۔ یحییٰ خان اور ان کے حواریوں نے فوراً ایوان صدر پر قبصہ کر لیا۔ سات روز تک کسی وزیر، سرکاری افسر یا اہل خانہ کو بیمار صدر سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ یحیی خان چاہتے تھے صدر کی موت کی صورت میں آئنی طریقہ کار کی بجائے اپنے اقتدار کا اعلان کر دیں لیکن صدر ایوب سات روز بعد صحت یاب ہو گئے۔

یحییٰ خان ایوان صدر سے واپس چلے گئے۔ پورے ملک میں کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ دس کروڑ پاکستانیوں کا صدر سات روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے علاوہ قیدی بھی تھا۔

جس پولیس افسر نے جے اے رحیم پر تشدد کیا بھٹو صاحب نے اسے اپنی جیب سے دس ہزار انعام دیا تھا۔ ایسے ہی بھٹو دور میں جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد کے ساتھ جیل کے کمرے میں ایک پیشہ ور عورت کو بھیج کر غیر اخلاقی تصویریں اتاری گئیں۔ اس کے علاوہ مولانا خیر الدین ملک قاسم، جاوید ہاشمی معراج محمد خان خورشید حسن میر کے ساتھ مبینہ غیر اخلاقی سلوک کیا گیا۔

1977 کے انتخابات سے قبل اور پی این اے کی تحریک کے دوران بیگم بھٹو کی صدر فورڈ کے ساتھ سرکاری تقریب میں رقص کی تصاویر تقسیم کی گئیں۔

1988 کی انتخابی مہم میں اسلامی صحافیوں نے ادارہ ثقافت اسلامیہ کے دفتر چار کلب روڈ لاہور میں بیٹھ کر بے نظیر بھٹو کی جعلی فحش تصاویر تیار کیں جنہیں انتخابی مہم کے دوران تقسیم کیا گیا۔

برگیڈئیر امتیاز بلا اور قومی سلامتی کے دوسرے اعلی عہدے داروں کو 1988 کے انتخابات سے قبل اپنے پیشہ وارانہ امور سے زیادہ فکر یہ جاننے کی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاں ولادت کب متوقع ہے، تاکہ انتخابات کی تاریخ اس طرح مقرر کی جائے کہ بے نظیر بھٹو انتخابی مہم میں حصہ نہ لے سکیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اکتوبر میں پیدا ہو کر اپنے سیاسی مخالفین کو سب سے پہلے شکست دی تھی۔