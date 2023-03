آسکرز ایوارڈ ز کا میلہ اتوار کو سج رہا ہے

ہالی ووڈ اس اتوار کو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو گا جہاں اکیڈیمی ایوارڈ یا آسکرز کی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اس تقریب میں فلم سازی کے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کے لیے اعزازات دئے جائیں گے۔اس تقریب کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیے گئے ہیں اور اداکار، ہدایت کار اور دیگر افراد بھی آسکرز کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔

فلمی صنعت اور ایوارڈز کے لیے معروف نامزد افراد کے لیے یہ تقریب سال کا سب سے نمایاں موقع ہے۔ انہی شخصیات میں مشل یی او بھی شامل ہیں اور "Everything Everywhere All at Once." نامی فلم کے لیے بے پناہ جوش و خروش بھی متوقع ہے۔

اس فلم کی کاسٹ کے تین اور ارکان بھی اداکاری کی کیٹیگری میں ایوارڈز کے منتطر ہیں۔ پہلے ہی ’’سکرین ایکٹرز گلڈ ایوارڈز ‘‘ کی تقریب میں اس فلم کو بڑے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔

کیٹ بلانشٹ ڈرامہ ’’ Tár‘‘ میں کلاسیکل کنڈکٹر کے مرکزی کردار کے حوالے سے بہترین اداکارہ کے لیے ایوارڈ کی امیدوار ہیں۔ یہ دونوں فلمیں بہترین فلم کی کیٹیگری میں آسکر کی دس نامزدگیوں میں شامل ہیں۔انہی نامزدگیوں میں "Elvis" بھی شامل ہے جو پاپ سپر سٹار سنگر ایلوس پریسلے کی زندگی پر مبنی ہے اور آسٹن بٹلر اس کردار کے لیے بہترین اداکار کے انعام کی دوڑ میں شامل ہیں۔

ایکٹنگ کوچ , برنارڈ ہلر ، جنہوں نے اپنی ایکٹنگ کلاس کے لیے جیتنے والے فنکاروں کے انٹرویو کیے ہیں، کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ آسکرز کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔وہ کہتے ہیں ’’یہ فلم کے لیے بہت اہم ہے اور اداکار کے لیے بھی انتہائی اہم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فلمی صنعت کی جانب سے اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کسی نہ کسی اعتبار سے منفرد ہیں‘‘۔

برینڈن فریزر فلم The Whale میں اپنے مرکزی کردار کے حوالے سے بہترین اداکاروں کی دوڑ میں شامل ہیں۔ انہوں نے اس فلم کی کہانی میں ایک انتہائی فربہ شخص کا کردار ادا کیا ہے جس کے اپنی بیٹی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں۔

The Banshees of Inisherin" فلم کے کلیدی اداکار کولن فیرل اور معاون اداکار برینڈن گلیسن اور بیری کیوگن کے ساتھ ساتھ معاون اداکارہ کیری کونڈن نامزدگیاں حاصل کر چکے ہیں۔ اس فلم کی کہانی کا موضوع آئرلینڈ کے ایک گاؤں میں دوستوں کے درمیان تناؤ سے متعلق ہے۔

کونڈن کے مقابلے میں انجیلا بیسیٹ ہیں جنہوں نے مارول کی ایکشن فلم "Black Panther: Wakanda Forever" میں معاون اداکارہ کا کردار ادا کیا ہے۔بہترین فلم کی نامزدگیوں میں The Fabelmans بھی شامل ہے جو ڈائریکٹر سٹیون سپل برگ کی زندگی کے ابتدائی دور کی ڈھیلے ڈھالے انداز میں عکاسی کرتی ہے۔

جرمن فلم "All Quiet on the Western Front" 1929 میں شائع ہونے والے جنگ مخالف ناول پر مبنی ہے۔ اسے بہترین فلم کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے اور یہ بہترین انٹرنیشنل فلم کی کیٹیگری میں پسندیدہ قرار دی جا رہی ہے۔

ایکٹنگ کوچ برنارڈ ہلر کہتے ہیں کہ فلموں اور کارکردگی کا موازنہ کرنا ایک دشوار کام ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ’’چونکہ کچھ لوگوں کو آسکر جیتنے والے ڈرامائی مناظر مل جاتے ہیں جب کہ بعض کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا آپ یوں سمجھ لیجئیے کہ یہ سیب یا مالٹے اور یا پھر ناشپاتی میں مقابلہ کرنے جیسی بات ہے کہ ان میں سے بہترین کیا ہے۔ یہ ایک پر لطف کام ہے۔ اسے بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیں ۔ ‘‘

ڈاکیومنٹری فلموں کی نامزدگی میں حقیقی زندگی پر مبنی کچھ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جن میں Navalny بھی شامل ہے۔ یہ فلم روسی حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نویلنی کو قتل کرنے کی سازش کے موضوع پر تیار کی گئی ہے۔

سنجیدہ موضوعات کے باوجو آسکرز کا مقصد جشن کی تقریب منعقد کرنا بھی ہے جہاں پرستار اپنی پسندیدہ فلموں اور ان لوگوں کو سراہتے ہیں جنہوں نے یہ فلمیں تیار کی ہیں۔

