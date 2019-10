جنوبی ایشیائی امور کے امریکی ماہر سٹیفن کوہن چل بسے

امریکہ میں جنوبی ایشیائی امور کے معروف ترین ماہرین میں سے ایک، سٹیفن کوپن گذشتہ اتوار کے روز 83 برس کی عمر میں چل بسے۔

’وائس آف امریکہ‘ کے قارئین، ناظرین اور سامعین کئی برس سے جنوبی ایشیائی امور کے مختلف پہلوؤں پر سٹیفن کوہن کے بے لاگ اور ماہرانہ تبصروں سے مستفید ہوتے آئے ہیں۔

وہ خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے سیکورٹی اور دفاعی امور پر تحقیق کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے۔

جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں سیکورٹی امور کی پروفیسر کرسٹین فیئر نے ایک ٹویٹ میں سٹیفن کوہن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ، ’’مجھے ابھی ابھی بین کوہن سے معلوم ہوا ہے کہ جنوبی ایشیائی سیکورٹی کی تدریس کے بانی سٹیفن کوہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہم سب لوگ جو اسی شعبے میں کام کرتے ہیں، ہمارا کیرئر بنانے میں ان کی مدد شامل تھی۔ حقیقت میں یہ شعبہ انہوں نے ہی قائم کیا۔ وہ ایک دوست اور استاد تھے۔ ان کے جانے سے ایک اور شمع بجھ گئی۔‘‘

امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے کہا ہے کہ ’’سٹیفن کوہن ایک مشفق دوست، دانشور اور استاد تھے جن کی گذشتہ پانچ دہائیوں سے جنوبی ایشیائی امور پر گہری نظر تھی۔ وہ اپنے تبصروں میں ہمیشہ غیر جانبدار اور فکر انگیز تھے‘‘۔

بھارت کے ممتاز سیاستدان اور کالم نگار سودھیندرا کلکرنی نے ٹویٹ کیا: ’’میں افسردہ ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے بارے میں عظیم امریکی دنشور اب نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب Shooting for a Century میں اس حقیقی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے دونوں ملک 2047 سے بہت پہلے اپنی دشمی ختم کر دیں گے جب یہ اپنی آزادی کے سو سال منا رہے ہوں گے۔‘‘

پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنما، فرحت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ ’’انتہائی قابل احترام دانشور سٹیفن کوہن کا انتقال افسوسناک سانحہ ہے۔ ان کا تجزیہ حقائق پر مبنی ہوتا تھا‘‘۔

سٹیفن کوہن نے حکومتی امور اور روسی امور میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد امریکہ کی معروف کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وہ پرنسٹن یونیورسٹی اور نیو یارک یونیورسٹی میں پروفیسر رہے اور پھر معروف تھنک ٹینک بروکنگز انسٹی ٹیوٹ سے سینئر محقق کے طور پر منسلک ہو گئے۔ وہ جنوبی ایشیائی سیکورٹی امور کے بارے میں ایک درجن سے زائد کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ان میں (Shooting for a Century: The India-Pakistan Conundrum (2013 اور The Future of Pakistan (2011) بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ وہ بھارت کی خارجہ پالیسی کے بارے میں 1978 میں India: Emerging Power کے عنوان سے ایک کتاب کے شریک مصنف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب چین اور جاپان کے ماہرین بھارت کو اہم ملک نہیں سمجھتے تھے۔

بروکنگز انسٹی ٹیوٹ نے 2016 میں جنوبی ایشیا کے بارے میں ان کی تمام تصنیفات اکٹھی کر کے South Asia Papers – A Critical Anthology of Writings کے نام سے شائع کیں۔

1998 میں بھارت اور پاکستان کی طرف سے جوہری تجربات کرنے کے بعد سٹیفن کوہن کی جنوبی ایشیائی سیکورٹی امور کے بارے میں اہمیت مزید بڑھ گئی اور امریکہ میں اکابرین اس بارے میں ان سے مشورے لینے لگے۔

سٹیفن کوہن روسی امور کے بھی جانے مانے ماہر تھے اور سرد جنگ سے لے کر موجودہ دور میں امریکہ۔روس تعلقات کے بارے میں ان کے تجزیے امریکہ بھر میں مقبول رہے۔ ان کی اہلیہ اور معروف ایڈیٹر اور پبلشر کیٹرینا وانڈن ہیوول ایک ٹویٹ میں لکھتی ہیں، ’’میرے شوہر کو بعض اوقات امریکہ میں روسی امور کے سب سے زیادہ متنازعہ ماہر کے طور پر دیکھا گیا۔ تاہم، ان پر بنائی گئی مختصر سوانحی ویڈیو سے لوگ ان کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جان پائیں گے۔‘‘