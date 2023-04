معروف پاکستانی کالم نکار، مصنف اور ناقد طارق فتح انتقال کر گئے

معروف پاکستانی کالم نگار اور مصنف طارق فتح طویل علالت کے بعد پیر کو انتقال کر گئے۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔

طارق فتح کینیڈا میں مقیم تھے۔ ان کی عمر 73 سال تھی۔

ان کے انتقال کی خبر ان کی بیٹی نتاشا فتح نے ٹوئٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں دی ہے۔

انہوں نے ٹویٹ میں اپنے والد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ، ’’پنجاب کا شیر، ہندوستان کا بیٹا، کینیڈا کا عاشق، سچ بولنے والا، انصاف کے لیے لڑنے والا، دبے ہوئے، پسے ہوئے اور مظلوموں کی آواز، طارق فتح... ان کا انقلاب سب کے ساتھ جاری رہے گا۔ جو اسے جانتے تھے تھا اور پیار کرتے تھے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے؟۔ 1949 ۔ 2023‘‘

طارق فتح کے انتقال کی خبر آنے کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔

معروف فلم ڈائریکٹر وویک رنجن اگنی ہوتری نے ٹویٹ کیا، "ایک اور واحد طارق فتح تھے - بہادر، مضحکہ خیز، جاننے والے، تیز سوچنے والے، عظیم خطیب اور ایک نڈر لڑاکا۔ طارق، میرے بھائی، آپ کو ایک قریبی دوست کے طور پر پا کر خوشی ہوئی۔ کیا تم سکون سے آرام کر پاؤ گے؟ اوم شانتی۔"

طارق فتح کون تھے؟

طارق فتح 1949 میں پاکستان میں پیدا ہوئے اور 1980 کی دہائی کے اوائل میں نقل مکانی کر کے کینیڈا میں آ گئے۔

کینیڈا میں انہوں نے ایک سیاسی کارکن، صحافی اور ٹیلی ویژن کے میزبان کے طور پر کام کیا اور کئی کتابیں تصنیف کیں۔

جن میں

'Chasing a Mirage: The Tragic Illusion of an Islamic State'

اور

'The Jew is Not My Enemy: Unveiling the Myths that Fuel Muslim Anti-Semitism'

شامل ہیں۔

سوشل میڈیا پر طارق فتح کےفالوورز کی ایک بڑی تعداد ہے۔ انہیں اپنے ترقی پسند خیالات اور پاکستان کے بارے میں شدید موقف کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ انہیں اپنے خیالات کی وجہ سے بنیاد پرستوں کی جانب سے دھمکیاں بھی ملتی رہی ہیں۔

پاکستان میں 1960 اور 1970 کے درمیان انہیں دو بار قید کیا گیا ۔ سن 1977 میں جنرل ضیاالحق نے ان پر غداری کا الزام لگایا اور انہیں صحافت کرنے سے روک دیا۔ وہ 1989 میں کینیڈا چلے گئے۔

طارق فتح نے اپنے بلاگ میں اپنے بارے میں کہا تھا کہ، ’’میں پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک ہندوستانی ہوں، مسلم خاندان میں پیدا ہونے والا ایک پنجابی ہوں، ایک مسلم شعور کے ساتھ کینیڈا میں ایک تارکِ وطن ہوں، جو اپنی جوانی میں کمیونسٹ نظریات سے متاثر تھا‘‘۔

طارق فتح پاکستان کے توہین مذہب کے قوانین، مذہبی اقلیتوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے برتاؤ، اور دہشت گرد گروہوں کی مبینہ حمایت پر اعلانیہ تنقید کرتے رہے۔ وہ اکثر بھارت میں نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرتے تھے۔

ٹورنٹو سن کے مطابق، 1987 میں کینیڈا ہجرت کی۔ وہ کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئے، فتح ایک ایوارڈ یافتہ رپورٹر، کالم نگار، اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مبصر تھے۔ ان کے کینیڈا اور بیرونِ ملک سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں پیروکار تھے۔

وہ پاکستان کے شدید ناقد اور بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑنے والی بلوچ علیحدگی پسند تحریک کے حامی تھے۔

ان کے انتقال پر کینیڈا کے سینیٹر لیو ہوساکوس نے اپنی ایک ٹویٹ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ’’ طارق فتح میں درحقیقت یہ سب چیزیں موجود تھیں اور وہ ایک عظیم کینیڈین تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پیارا کرنے والے والد بھی تھے۔ نتاشا اور آپ کے اہل خانہ سے میری گہری تعزیت۔

امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے طارق فتح کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ’’ طارق فتح کے انتقال پر بہت دکھ ہوا۔ میں ان سے 1972 میں پہلی بار ملا تھا۔ ان کی موت سے نصف صدی کی سخت بحث، شدید اختلاف، علم و نظریات کے تبادلے، اور اس دور کی ہنسی اور دوستی ختم ہو گئی ہے۔۔۔‘‘۔

عنبر زیدی نے اپنے ایک ٹویٹ میں انہیں اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

ایک دوست، ایک فیملی راہنما اور سرپرست کو کھونا ایسی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آسکتی ہے۔ چچا فتح ِ آپ ہمیشہ سے میری زندگی کا ایک لازمی حصہ رہے ہیں۔ میں آپ کی میراث کو زندہ رکھنے اور آپ کی اقدار کو اپنانے کا وعدہ کرتی ہوں!

محمد آصف خان نے اپنی پوسٹ میں فتح کے ساتھ نظریاتی اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ’’طارق فتح کے انتقال کی خبر سن کر دکھ ہوا۔ مجھے ان سے بہت سے اختلافات ہوئے ہیں۔بہت زیادہ، حتیٰ کہ عوامی سطح پر بھی، لیکن انہوں نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ انہیں پسند کریں یا ان سے نفرت کریں، لیکن انہوں نے جس چیز پر یقین کیا ، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری۔ میرے خیالات فتح کی فیملی کے ساتھ ہیں۔